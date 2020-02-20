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Vale сократила производство никеля

20.02.20 13:23 , Металлоснабжение с сбыт
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Бразильская горнодобывающая корпорация Vale, один из крупнейших поставщиков никеля в мире, сообщила, что в 2019 г. сократила его производство на 15% по сравнению с предыдущим годом до 208 тыс. т.

Основной причиной спада компания называет уменьшение добычи сырья в Новой Каледонии и на руднике Thompson в Канаде. Кроме того, на канадских предприятиях Copper Cliff и Clydach в прошлом году проводились длительные ремонты.

Наиболее стабильно работало в прошлом году индонезийское подразделение, где было получено 68,1 тыс. т никеля, на 5,5% меньше, чем годом ранее. При этом в четвертом квартале был достигнут рост на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. благодаря завершению ремонтных работ на канадском заводе Clydach, где из индонезийских полуфабрикатов получают рафинированный металл.

В 2020 г. Vale рассчитывает получить 200-210 тыс. т никеля, что примерно соответствует показателю прошлого года. Будет продолжаться снижение добычи в Новой Каледонии, однако в Бразилии, где в сентябре 2019 г. возобновил работу после почти двухлетнего простоя комбинат Onca Puma, компания ожидает значительного прироста.

МинПром

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