Руда в Китае продолжает дорожать Фьючерсы на железную руду в Китае выросли в среду 19 февраля, достигнув почти месячного максимума на предыдущей сессии, несмотря на то, что компания Fortescue Metals Group сохранила оценку своих поставок на финансовый 2020 год.



Железная руда на Даляньской товарной бирже подорожала на 0,2% до 640 юаней (91,38 долл.) за тонну, торгуясь в узком диапазоне после совокупного роста на 10% за последние шесть сессий из-за опасений по поводу сокращения поставок.



Fortescue ожидает, что годовой объем поставок железной руды достигнет верхнего предела диапазона 170–175 млн. тонн, несмотря на перебои с поставками в Западной Австралии из-за повреждения инфраструктуры, вызванного тропическим циклоном Damien.



Спотовые цены на железную руду с поставкой в Китай, достигли месячных максимумов, при этом во вторник эталонная Fe62% руда была на уровне 91,50 долл. за тонну, согласно данным консалтинговой компании SteelHome.



"Проблемы с предложением перевесили озабоченность по поводу спроса на железную руду", - отмечают сырьевые стратеги ANZ. По сообщениям, с ограничением прибыли некоторые китайские сталелитейные компании стремятся сократить выпуск продукции из-за высоких запасов продукции и слабого спроса на сталь в результате эпидемии коронавируса.



Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае снизились на 0.5%, пока фьючерсы на г/к прокат упали на 0.6%. Фьючерсы на нержавющую сталь в Шанхае упали на 0.1% на фоне высоких запасов в Китае.



МинПром



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