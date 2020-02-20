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Улучшить экологию в Мариуполе при помощи одних штрафов невозможно

20.02.20 12:07
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Штраф, выписанный Государственной экологической инспекцией Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича не создает условий для улучшения экологии в городе. Такое мнение высказал генеральный директор предприятия Тарас Шевченко в интервью изданию MRPL.CITY.

"Нужно проблему решать комплексно. Как производственники, мы знаем и понимаем проблему накопления шлаков. Она возникла не пять, не десять и не двадцать лет назад. Металлурги не снимают с себя ответственность, но мы по-другому подходим к ее решению. Штрафами ситуацию не исправишь", - сказал он.

Т.Шевченко рассказал, что металлурги разработали соответствующую экологическую программу, которая успешно выполняется. "В прошлом году нас проверяли дважды и ни единого замечания по выполнению программы не было", - напомнил гендиректор предприятия.

"Ключевая проблема сейчас для меткомбинатов - это накопление металлургических шлаков. Во всем мире есть практика их использования. Это прекрасный строительный материал для домостроительных комбинатов, комбинатов железобетонных изделий, из этого материала построены целые города. Хорошо, что есть Постановление Камина об использовании шлаков в строительстве дорог. Важно, чтоб оно работало", - отметил он.

В качестве примера Т.Шевченко привел ситуацию со строительством новой дороги Мариуполь-Запорожье. "Хорошая дорога, на самом деле, а обочина какая? Грунтовая! Почему нельзя было взять с комбината имени Ильича или "Азовсталь" шлак и сделать прекрасную обочину, длиной в 200 км? Нужно сотрудничество, нужно взаимопонимание и реальные действия. Только так мы сможем решить проблемы, которые сейчас существуют в металлургии", - резюмировал гендиректор ММК им. Ильича.

МинПром

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