Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Коронавирус стал главным фактором нестабильности на стальном рынке

20.02.20 11:17 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

На протяжении большей части 2019 г. на мировом рынке стали отмечался спад, в крайней точке которого цены на стальную продукцию на некоторых региональных рынках упали до самой низкой отметки с 2016 г. Однако завершился прошлый год повышением, конец которому положила вспышка китайского коронавируса, отметил в своем выступлении на 13-й Общероссийской конференции "Региональная металлоторговля России" руководитель отдела аналитики ИИС "Металлоснабжение и сбыт" Виктор Тарнавский.

Эпидемия в Китае может оказаться долгосрочным негативным фактором, способным оказать сильное воздействие не только на мировой рынок стали, но и на глобальную экономику в целом. В Китае сохраняются жесткие карантинные меры, накапливаются излишки стальной продукции. Местные компании начали активно предлагать ее на экспорт по сниженным ценам.

Проблемы в Китае уже привели к приостановке работы некоторых предприятий за рубежом из-за нехватки китайских комплектующих. И если китайскую экономику не удастся запустить буквально сейчас, до конца февраля, проблемы будут множиться.

Впрочем, и без этого рыночная обстановка остается сложной. Общая ценовая тенденция в последние два года направлена в сторону понижения. Это вызвано такими факторами как стагнация спроса в западных странах, протекционизм, который усиливает давление на остающихся открытыми рынках, ввод в строй новых мощностей в таких странах как Иран, Вьетнам, Алжир, в перспективе, Бангладеш, Индонезия, Филиппины. Импортозамещение приводит к сужению мирового рынка, в то время как у металлургических компаний появляются излишки стальной продукции, которые отправляются на экспорт.

В прошлом году существенное влияние на рынок оказали экономические неурядицы в Турции и Индии. В начале текущего года ситуация там улучшилась, но восстановление не будет быстрым. Металлургические компании из этих стран по-прежнему будут нацелены на расширение экспорта, создавая конкуренцию для российской продукции.

Таким образом, мировой рынок стали в ближайшее время будет подвержен значительным рискам. Могут сократиться объемы российского экспорта стали, снизиться экспортные котировки, особенно, на сортовой прокат. Тем более важным становится внутренний рынок. Как ни странно, в случае мирового кризиса экономика России выглядит достаточно устойчивой. Главное, чтобы не пришлось ставить на карантин уже наши города.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:07
Улучшить экологию в Мариуполе при помощи одних штрафов невозможно
11:58
Украина увеличила экспорт зерна
10:44
В Украину приехали эксперты МВФ
10:27
Польша выдала рекордное количество разрешений на работу для украинцев
09:36
В РФ предлагают предоставить льготы горнодобывающим компаниям
08:57
Из-за квот импорт стали в ЕС упал на 15%
08:08
В мире снизился спрос на алюминий
19.02.20
17:57
Украинцы тратят больше денег в Польше и меньше отправляют домой
17:29
В МВФ сказали, когда Украина догонит Польшу
16:52
Китай ожидает госгарантий для инвестиций в Славянскую ТЭС
16:09
Rio Tinto незначительно сократит поставки руды из-за циклона
15:59
BHP Billiton за полугодие увеличила чистую прибыль почти на 30%
15:37
Кабмин упростил выдачу разрешений на разработку недр
14:20
Индонезия расследует импорт листовой стали из КНР
13:17
Кабмин создал координационный центр по вопросам промышленности
13:07
Население привлекло 1,4 млрд кредитов на проекты по энергоэффективности
12:49
ДТЭК Нефтегаз планирует увеличить добычу до 2 млрд куб м
12:35
УЗ потратит 140 млн на ремонт скоростных поездов
12:20
Из-за коронавируса переработка нефти в Китае упала на уровень 2014 года
11:06
В ТОП-10 украинского экспорта доминируют сырьевые товары
18.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!