Коронавирус стал главным фактором нестабильности на стальном рынке На протяжении большей части 2019 г. на мировом рынке стали отмечался спад, в крайней точке которого цены на стальную продукцию на некоторых региональных рынках упали до самой низкой отметки с 2016 г. Однако завершился прошлый год повышением, конец которому положила вспышка китайского коронавируса, отметил в своем выступлении на 13-й Общероссийской конференции "Региональная металлоторговля России" руководитель отдела аналитики ИИС "Металлоснабжение и сбыт" Виктор Тарнавский.



Эпидемия в Китае может оказаться долгосрочным негативным фактором, способным оказать сильное воздействие не только на мировой рынок стали, но и на глобальную экономику в целом. В Китае сохраняются жесткие карантинные меры, накапливаются излишки стальной продукции. Местные компании начали активно предлагать ее на экспорт по сниженным ценам.



Проблемы в Китае уже привели к приостановке работы некоторых предприятий за рубежом из-за нехватки китайских комплектующих. И если китайскую экономику не удастся запустить буквально сейчас, до конца февраля, проблемы будут множиться.



Впрочем, и без этого рыночная обстановка остается сложной. Общая ценовая тенденция в последние два года направлена в сторону понижения. Это вызвано такими факторами как стагнация спроса в западных странах, протекционизм, который усиливает давление на остающихся открытыми рынках, ввод в строй новых мощностей в таких странах как Иран, Вьетнам, Алжир, в перспективе, Бангладеш, Индонезия, Филиппины. Импортозамещение приводит к сужению мирового рынка, в то время как у металлургических компаний появляются излишки стальной продукции, которые отправляются на экспорт.



В прошлом году существенное влияние на рынок оказали экономические неурядицы в Турции и Индии. В начале текущего года ситуация там улучшилась, но восстановление не будет быстрым. Металлургические компании из этих стран по-прежнему будут нацелены на расширение экспорта, создавая конкуренцию для российской продукции.



Таким образом, мировой рынок стали в ближайшее время будет подвержен значительным рискам. Могут сократиться объемы российского экспорта стали, снизиться экспортные котировки, особенно, на сортовой прокат. Тем более важным становится внутренний рынок. Как ни странно, в случае мирового кризиса экономика России выглядит достаточно устойчивой. Главное, чтобы не пришлось ставить на карантин уже наши города.



МинПром



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