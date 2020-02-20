Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украину приехали эксперты МВФ

20.02.20 10:44
печать
размер текста:

Эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину. Об этом Українським Новинам сообщили в представительстве МВФ в Украине.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - сообщил собеседник агентства.

При этом срок пребывания экспертов в Украине в МВФ не уточнили.

Эксперты прибыли в Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне сообщила, что Украина должна выполнить все условия Международного валютного фонда для получения финансирования по новой программе.

Также в начале декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:27
Польша выдала рекордное количество разрешений на работу для украинцев
09:36
В РФ предлагают предоставить льготы горнодобывающим компаниям
08:57
Из-за квот импорт стали в ЕС упал на 15%
08:08
В мире снизился спрос на алюминий
19.02.20
17:57
Украинцы тратят больше денег в Польше и меньше отправляют домой
17:29
В МВФ сказали, когда Украина догонит Польшу
16:52
Китай ожидает госгарантий для инвестиций в Славянскую ТЭС
16:09
Rio Tinto незначительно сократит поставки руды из-за циклона
15:59
BHP Billiton за полугодие увеличила чистую прибыль почти на 30%
15:37
Кабмин упростил выдачу разрешений на разработку недр
14:20
Индонезия расследует импорт листовой стали из КНР
13:17
Кабмин создал координационный центр по вопросам промышленности
13:07
Население привлекло 1,4 млрд кредитов на проекты по энергоэффективности
12:49
ДТЭК Нефтегаз планирует увеличить добычу до 2 млрд куб м
12:35
УЗ потратит 140 млн на ремонт скоростных поездов
12:20
Из-за коронавируса переработка нефти в Китае упала на уровень 2014 года
11:06
В ТОП-10 украинского экспорта доминируют сырьевые товары
10:45
В Китае построят новый завод по производству медной проволоки
10:01
Гончарук требует от ОГА информацию о незаконной добыче полезных ископаемых
09:52
JFE Steel оптимизирует производство жести
18.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!