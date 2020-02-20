В Украину приехали эксперты МВФ

Эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину. Об этом Українським Новинам сообщили в представительстве МВФ в Украине.
"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - сообщил собеседник агентства.
При этом срок пребывания экспертов в Украине в МВФ не уточнили.
Эксперты прибыли в Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне сообщила, что Украина должна выполнить все условия Международного валютного фонда для получения финансирования по новой программе.
Также в начале декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.