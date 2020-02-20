В РФ предлагают предоставить льготы горнодобывающим компаниям Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил предложения по видам льгот для инвесторов в освоение месторождений твердых полезных ископаемых в Арктике. Об этом говорится в письме председателя союза Александра Шохина премьеру Михаилу Мишустину, пишет газета "Коммерсант".



В пресс-службе РСПП подтвердили направление письма в Белый дом и добавили, что по нему дано поручение проработать соответствующие поправки.



В Госдуме уже рассматривают законопроекты о поддержке проектов в Арктике, комитет по бюджету и налогам одобрил их 17 февраля. Исходно в документах, подготовленных Минвостокразвития, предусматривались и преференции для твердых полезных ископаемых. Однако в процессе борьбы между Минфином и "Роснефтью" в прошлом году эти положения были убраны и в текущем виде законопроекты предусматривают налоговые льготы только для нефтегазовых проектов, в первую очередь "Восток ойла" "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга".



Как пишет Александр Шохин, "РСПП не может согласиться с ситуацией, когда связанные с добычей полезных ископаемых инвестиционные проекты в арктической зоне будут реализовываться в различных налоговых условиях".



Он предлагает целый ряд мер. Во-первых, речь идет о понижающем коэффициенте к НДПИ для новых добычных проектов, размер коэффициента предлагается увеличивать с нуля до единицы за десять лет, на 0,2 каждые два года. Во-вторых, предлагается установить понижающий коэффициент 0,3 к НДПИ для трудноизвлекаемых (с глубинами карьеров более 300 м) или выработанных запасов действующих месторождений. В-третьих, РСПП просит убрать ограничение на размер льгот по налогу на прибыль для горнодобывающей отрасли, а максимальный размер ставки региональной части налога установить на уровне 7% (сейчас — 17,5%). И, наконец, дать льготы по уплате страховых взносов с зарплат работников новых арктических проектов, снизив ставку до 7,6% с нынешних 30%. Также РСПП вновь говорит о необходимости увеличить коэффициент для вычета расходов на геологоразведку из налогооблагаемой базы до 3,5.



Самым крупным новым проектом по твердым полезным ископаемым в арктической зоне в ближайшие годы может стать СП ГМК "Норильский никель" и "Русской платины" "Арктик Палладий" (освоение месторождений платиноидов на Таймыре). Кроме того, наращивать добычу угля на том же Таймыре планирует "Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева. На Чукотке работают или планируют работать золотодобывающие Polymetal и Kinross. В Мурманской области расположены крупные предприятия производителей минеральных удобрений "Фосагро", "Акрона" и "Еврохима", однако планов по их существенному расширению пока не заявлялось. В компаниях, работающих в Арктике, не предоставили комментариев.



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