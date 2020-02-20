Из-за квот импорт стали в ЕС снизился на 15%

По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2019 г. импорт стальной продукции в страны ЕС сократился почти на 15% по сравнению с предыдущим годом до 25,3 млн. т. Это самый низкий показатель с 2015 г.
Импорт сократился по всем основным категориям стальной продукции, включая как листовой, так и сортовой прокат. Крупнейшим поставщиком выступила Турция, но и она снизила среднемесячный объем продаж по сравнению с 2018 г.
Как отмечает Eurofer, уменьшению импорта стали, безусловно, помогли квоты. Кроме того, европейские компании сократили зарубежные закупки стальной продукции вследствие негативной экономической обстановки в регионе. По оценкам ассоциации, в 2019 г. видимое потребление проката в ЕС снизилось на 3,3% по сравнению с предыдущим годом.
Европейский экспорт стали составил в 2019 г. 20,5 млн. т, что примерно соответствует показателю годичной давности. Однако более чем на 25% уступает рекордному показателю 2012 г. – свыше 27 млн. т.