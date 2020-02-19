Китай ожидает госгарантий для инвестиций в Славянскую ТЭС

Китай ожидает предоставления Украиной государственных гарантий для инвестирования $600 млн в строительство нового блока Славянской ТЭС (ПАО "Донбассэнерго"), сообщил советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюнь.
"Китайская сторона готова инвестировать в этот проект более $600 млн при условии предоставления госгарантии украинской стороной", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Цзюнь напомнил, что инвестиционный договор между Dongfang Electric International Corporation (DEIC) и "Донбассэнерго" на совместную реализацию проекта был подписан еще в декабре 2018 года.
"Строительство шестого энергоблока – это новый серьезный потенциальный совместный проект Украины и КНР. Я уверен, его реализация принесет большую выгоду и для украинского народа, и для китайских предприятий", - отметил он.
Как сообщалось, контракт между DEIC и "Донбассэнерго" предусматривает строительство на Славянской ТЭС блоков №6А и №6Б по 330 МВт каждый с использованием технологии ЦКС (сжигание твердого топлива в циркулирующем кипящем слое).
Цена контракта составляет $684,296 млн. Финансирование реконструкции должно быть осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.
Реализация проекта продлит ресурс СлТЭС на 40 лет, повысит эффективность работы, сократит удельный расход топлива и расходы на техническое обслуживание. Новые блоки будут соответствовать всем техническим требованиям ENTSO-E и европейским директивам охраны окружающей среды. Проект позволит значительно снизить себестоимость произведенной электроэнергии, сжигать низкосортный уголь без применения природного газа в диапазоне нагрузок 40-100%.