BHP Billiton за полугодие увеличила чистую прибыль почти на 30% Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP Billiton, в первом полугодии 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 декабря, увеличила чистую прибыль на 29% по сравнению с показателем годичной давности – до 4,868 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.



Выручка компании выросла на 7,4%, достигнув 22,294 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль BHP Billiton выросла на 39% — до 5,186 миллиарда долларов.



Капитальные затраты и расходы на геологоразведку по итогам полугодия выросли на 8% — до 3,795 миллиарда долларов. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составлял 12,8 миллиарда долларов, что на 21% ниже показателя годичной давности.



"Мы добились значительных результатов за полугодие, основанных на хороших производственных показателях… При стабильном движении денежных средств компания объявила о промежуточных дивидендах в размере 65 центов на акцию, что является нашим вторым по величине показателем за всю историю", — приводится в релизе комментарий гендиректора BHP Billiton Майка Генри (Mike Henry).



МинПром



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