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Кабмин создал координационный центр по вопросам промышленности

19.02.20 13:17
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Правительство на заседании в среду, 19 февраля, приняло решение о создании Координационного центра по вопросам промышленности, руководить которым будет премьер-министр Алексей Гончарук.

"Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности", - написал он в телеграмм.

В состав Координационного центра вошли представители Минфина, Мининфраструктуры, Минекоенерго, налоговой, таможни и Госстата.

Также на сегодняшнем заседании Кабмин принял законопроект О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения, которым вводятся интегрированные разрешения для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды.

"Интегрированный разрешение - это перечень требований к объемам загрязнения и необходимые меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение", - сообщил Гончарук.

По его словам, предприятия должны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения. Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения.

Премьер уверен, что введение этого разрешения будет способствовать модернизации производства и внедрению новых лучших доступных технологий. А также приведет к уменьшению промышленного загрязнения, улучшение состояния окружающей среды и здоровья людей.

Отметим, за 2019 год промышленность сократила объемы производства на 1,8%. В частности перерабатывающая промышленность снизила производство на 2%, поставки электроэнергии, газа на 4,1%; добывающая промышленность не росла и не снижалась.

МинПром

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