ДТЭК Нефтегаз планирует увеличить добычу до 2 млрд куб м "ДТЭК Нефтегаз" планирует в 2020 году пробурить пять глубоких скважин, а к 2021 году выйти на уровень добычи в 2 млрд куб. м, сообщила пресс-служба компании.



"В 2020 году мы планируем построить пять новых скважин и уже в ближайшем будущем осваивать глубины более 7 км", – заявил директор по добыче и переработке углеводородов компании Алексей Раптанов.



В прошлом году "ДТЭК Нефтегаз" сократил сроки строительства скважин глубиной более 5,5 тыс. м до 3,5 месяцев, законтрактовали установку SK-3000, позволяющую бурить на глубину до 10 км, а также начал новую программу бурения на Мачухском месторождении, напомнили в компании.



Кроме того, в компании сообщили о создании в ее структуре технологического центра для системного поиска, адаптации и внедрения современных технологий, формирование экспертного совета с привлечением международных специалистов для повышения эффективности производственных и бизнес процессов.



"Все это поможет "ДТЭК Нефтегаз" выйти на новую динамику развития и нарастить добычу до 2 млрд кб м к 2021 году", – отметил Раптанов.



Как сообщалось, компания по итогам 2019 года увеличил добычу природного газа на 0,66% – до 1,66 млрд куб. м.



"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". Является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.



МинПром



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