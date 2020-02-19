Из-за коронавируса переработка нефти в Китае упала на уровень 2014 года Китайские нефтеперерабатывающие компании продолжают сокращать производство в условиях падающего спроса, а также нехватки сотрудников из-за ограничений, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса.



Объемы переработки нефти в Китае в настоящее время почти на 25% ниже, чем годом ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли. На этой неделе компании сократили переработку нефти примерно до 10 млн баррелей в сутки (б/с) - до минимального уровня, по крайней мере, с 2014 года, отмечают источники.



Ранее в этом месяце объемы нефтепереработки в КНР составляли порядка 11,4 млн б/с, а годом ранее - более 13 млн б/с.



Продолжающееся сокращение переработки нефти китайскими компаниями идет вразрез с оптимистичными прогнозами о том, что распространение коронавируса в Китае, возможно, уже прошло свой пик, которые способствовали подъему цен на нефть на прошлой неделе.



Многие люди в КНР по-прежнему вынуждены оставаться дома, и не могут ходить на работу, в то время как ограничения в сфере туризма привели к резкому падению спроса на авиационное топливо.



Источники отмечают, что низкие объемы переработки нефти сохранятся, по крайней мере, до конца февраля, и сроки будут зависеть от того, когда распространение коронавируса будет взято под контроль. Растущие запасы продукции являются главной проблемой для большинства нефтеперерабатывающих компаний страны на данный момент, говорят источники.



Запасы бензина на складах независимых нефтеперерабатывающих компаний в провинции Шаньдун на начало февраля составляли порядка 35% совокупных производственных мощностей по сравнению с 15% на 23 января, свидетельствуют данные отраслевого консультанта SCI99.



В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.



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