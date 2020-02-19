Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из-за коронавируса переработка нефти в Китае упала на уровень 2014 года

19.02.20 12:20 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Китайские нефтеперерабатывающие компании продолжают сокращать производство в условиях падающего спроса, а также нехватки сотрудников из-за ограничений, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса.

Объемы переработки нефти в Китае в настоящее время почти на 25% ниже, чем годом ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли. На этой неделе компании сократили переработку нефти примерно до 10 млн баррелей в сутки (б/с) - до минимального уровня, по крайней мере, с 2014 года, отмечают источники.

Ранее в этом месяце объемы нефтепереработки в КНР составляли порядка 11,4 млн б/с, а годом ранее - более 13 млн б/с.

Продолжающееся сокращение переработки нефти китайскими компаниями идет вразрез с оптимистичными прогнозами о том, что распространение коронавируса в Китае, возможно, уже прошло свой пик, которые способствовали подъему цен на нефть на прошлой неделе.

Многие люди в КНР по-прежнему вынуждены оставаться дома, и не могут ходить на работу, в то время как ограничения в сфере туризма привели к резкому падению спроса на авиационное топливо.

Источники отмечают, что низкие объемы переработки нефти сохранятся, по крайней мере, до конца февраля, и сроки будут зависеть от того, когда распространение коронавируса будет взято под контроль. Растущие запасы продукции являются главной проблемой для большинства нефтеперерабатывающих компаний страны на данный момент, говорят источники.

Запасы бензина на складах независимых нефтеперерабатывающих компаний в провинции Шаньдун на начало февраля составляли порядка 35% совокупных производственных мощностей по сравнению с 15% на 23 января, свидетельствуют данные отраслевого консультанта SCI99.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:17
Кабмин создал координационный центр по вопросам промышленности
13:07
Население привлекло 1,4 млрд кредитов на проекты по энергоэффективности
12:49
ДТЭК Нефтегаз планирует увеличить добычу до 2 млрд куб м
12:35
УЗ потратит 140 млн на ремонт скоростных поездов
11:06
В ТОП-10 украинского экспорта доминируют сырьевые товары
10:45
В Китае построят новый завод по производству медной проволоки
10:01
Гончарук требует от ОГА информацию о незаконной добыче полезных ископаемых
09:52
JFE Steel оптимизирует производство жести
09:12
Гупта купил индийский метзавод
08:40
В баках новых самолетах Boeing 737 MAX обнаружен мусор
08:02
Реинтеграция Донбасса могла бы ускорить рост украинской экономики
18.02.20
17:56
Рада будет рассматривать земельную реформу еще 3 месяца
16:58
Аргументы о введении пошлин на импорт дизтоплива выглядят неубедительно
16:20
Нефедов похвастался ростом таможенных поступлений в госбюджет
16:16
Минфин отрицает практику закрытия дыр в бюджете за счёт заимствований
15:35
Аграрии предупреждают о негативном эффекте от введения пошлин на дизтопливо
15:30
Укравтодор пообещал поднять Украину в рейтинге качества дорог на 15 позиций
14:50
Введение пошлин на дизтопливо обойдется для ГОКов в 600-700 млн грн прямых потерь
14:41
Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долл акционерам ЮКОСа
14:28
Газ для населения подешевеет в феврале
17.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!