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В ТОП-10 украинского экспорта доминируют сырьевые товары

19.02.20 11:06
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По итогам 2019 года на топ-10 товаров украинского экспорта пришлось 43,2% всех экспортных поступлений. Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил в Facebook.

Так, первое место среди по объемам экспорта заняла кукуруза — ее поставки составили 32 млн тонн на сумму 5,2 млрд долл., что на 11 млн тонн или на 1,7 млрд долл. больше, чем в 2018 году. Таким образом, на кукурузу пришлось 10,4% всего экспорта.

Второе место заняли поставки подсолнечного масла на сумму 3,78 млрд долл., заняв 7,6% всего экспорта.

На третьем месте — пшеница, экспорт которой в 2019 году составил 19,96 млн тонн на 3,65 млрд, долл. заняв 7,3% в совокупном экспорте.

Далее расположились железорудные окатыши (15 млн тонн на сумму 1,6 млрд долл.), железорудный концентрат (1,87 млн тонн на 1,42 млрд долл.), кабели (1,32 млрд долл.), слябы (3,19 млн тонн на 1,29 млрд долл.), рапс (3,1 млн тонн на 1,26 млрд долл.), соевые бобы (3,6 млн тонн на 1,16 млрд долл. ), а также жмых из семян подсолнечника (4,7 млн тонн на 975 млн долл.).

"Пусть вас не пугает сыровинность первой десятки. В топ 100 товаров на уровне 10 знаков присутствуют и товары с добавленной стоимостью - и вагоны и телефонные аппараты и двигатели. Статистика интересна. В общем, первая сотня товаров составляет 75,2 процента всего экспорта", - написал Т.Качка.

МинПром

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