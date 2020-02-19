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Гончарук требует от ОГА информацию о незаконной добыче полезных ископаемых

19.02.20 10:01
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Из всех областей Украины, информацию о возможной незаконной добычи полезных ископаемых предоставили премьер-министру только три области. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможного незаконной добычи полезных ископаемых в регионах. На сегодня это сделали только три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей - предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов", - написал он.

Глава правительства подчеркнул, что до конца этой недели у Кабинета министров и руководства Госгеонедра должно быть вся информация от всех областей.

Гончарук также заявил, что все органы государства должны рассматривать борьбу с теневыми рынками, как комплексную стратегию. "Те, кто думают, что это временные меры для "галочки" - очень ошибаются. Без документов работать никто не будет. Это - новая реальность. Без исключений", - резюмировал премьер.

МинПром

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