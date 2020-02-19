JFE Steel оптимизирует производство жести Японская металлургическая компания JFE Steel с целью сокращения затрат консолидирует производство жести на меткомбинате West Japan Works в префектуре Фукуяма.



При этом мощности по выпуску данной продукции на ее втором производственном комплексе East Japan Works будут остановлены. Первая линия прекратит выпуск до конца марта 2020 г., остальные — до марта 2022 г.



Совокупные мощности JFE Steel по производству жести и нелуженой стали достигают 800 тыс. т в год. При этом большая часть продукции и так выпускается на West Japan Works. Линии работают с недогрузкой, поэтому, как сообщает компания, реальные объемы выпуска не изменятся.



Ранее JFE Steel сообщила об аналогичной реорганизации в отношении производства толстолистовой стали. Компания остановит часть мощностей и сконцентрирует выпуск на наиболее современной и производительной линии.



МинПром



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