Гупта купил индийский метзавод

Британский миллиардер индийского происхождения Санджив Гупта приобрел завершил сделку по поглощению активов Adhunik Metaliks в Индии.
GFG Alliance сообщила о завершении поглощения сталелитейного комплекса Adhunik Metaliks Ltd мощностью 500 тыс. тонн и прокатного стана Zion Steel Ltd рассчитанного на выпуск 400 тыс. тонн проката в год в Одише. Сумма сделки составила 60 млн долл.
Новый металлургический комплекс продолжит выпускать металлопрокат для автомобилестроения и производства бытовой техники после того как будут интегрированы в GFG Liberty Steel Group, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось, в конце декабря стало известно о том, что Liberty BSG Holdings Inc., дочерняя компания GFG Alliance британского миллиардера Санджива Гупты, покупает закрытый заводBayou Steel в штате Луизиана на юго-востоке США за 28 млн долл.
Liberty Steel, годовой объем производства которой составляет 18 миллионов тонн стали в год, является 17-м крупнейшим в мире производителем стали, согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали за 2018 год. Группа работает в 10 странах и насчитывает 30 000 сотрудников, не считая новых индийских предприятий.