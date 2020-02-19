Реинтеграция Донбасса могла бы ускорить рост украинской экономики Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить до 1,5 п.п. к росту ВВП Украины на протяжении двух-трех лет, допускает Bank of America в своем аналитическом отчете, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП на 3-5 п.п. и ускорить рост на 1-1,5 п.п. в период после послевоенного восстановления", - говорится в документе, которым располагает агентство.



По мнению аналитиков, послевоенное восстановление могло бы быть частично профинансировано внешней донорской помощью.



"Как Донецкая, так и Луганская области составляли более 15,7% ВВП Украины в 2012 году, до войны. Вклад этих регионов, все еще находящихся под украинским контролем, упал примерно до 12,7% в 2017 году. Мы полагаем, что это может указывать на одноразовый рост по отношению к номинальным значениям ВВП, составляющим не менее 3%", - поясняется в отчете.



По мнению аналитиков, нормализация экономических связей с регионом могла бы ускорить рост реального ВВП в первый же год на 0,5 п.п.



МинПром

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