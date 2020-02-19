Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Реинтеграция Донбасса могла бы ускорить рост украинской экономики

19.02.20 08:02 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить до 1,5 п.п. к росту ВВП Украины на протяжении двух-трех лет, допускает Bank of America в своем аналитическом отчете, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП на 3-5 п.п. и ускорить рост на 1-1,5 п.п. в период после послевоенного восстановления", - говорится в документе, которым располагает агентство.

По мнению аналитиков, послевоенное восстановление могло бы быть частично профинансировано внешней донорской помощью.

"Как Донецкая, так и Луганская области составляли более 15,7% ВВП Украины в 2012 году, до войны. Вклад этих регионов, все еще находящихся под украинским контролем, упал примерно до 12,7% в 2017 году. Мы полагаем, что это может указывать на одноразовый рост по отношению к номинальным значениям ВВП, составляющим не менее 3%", - поясняется в отчете.

По мнению аналитиков, нормализация экономических связей с регионом могла бы ускорить рост реального ВВП в первый же год на 0,5 п.п.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:12
Гупта купил индийский метзавод
08:40
В баках новых самолетах Boeing 737 MAX обнаружен мусор
18.02.20
17:56
Рада будет рассматривать земельную реформу еще 3 месяца
16:58
Аргументы о введении пошлин на импорт дизтоплива выглядят неубедительно
16:20
Нефедов похвастался ростом таможенных поступлений в госбюджет
16:16
Минфин отрицает практику закрытия дыр в бюджете за счёт заимствований
15:35
Аграрии предупреждают о негативном эффекте от введения пошлин на дизтопливо
15:30
Укравтодор пообещал поднять Украину в рейтинге качества дорог на 15 позиций
14:50
Введение пошлин на дизтопливо обойдется для ГОКов в 600-700 млн грн прямых потерь
14:41
Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долл акционерам ЮКОСа
14:28
Газ для населения подешевеет в феврале
13:28
Канадская компания может получить разрешение на добычу меди и золота на Аляске
13:20
Производство готового металлопроката в России выросло по итогам января 2020 года
13:11
ЕВРАЗ КГОК автоматизирует производство агломерата
12:49
Минэнерго планирует стимулировать инвестиции в инфраструктуру
12:14
Фонд госимущества планирует приватизировать более 500 госпредприятий
11:42
Введение пошлин на дизтопливо из России приведет к росту цен – Автоперевозчики
11:26
В Кабмине назвали причины падения промпроизводства
11:21
Детенизация рынка металлолома снизит количество краж люков и кабелей
11:11
Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль
17.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!