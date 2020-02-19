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Население привлекло 1,4 млрд кредитов на проекты по энергоэффективности

19.02.20 13:07
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На реализацию энергоэффективных проектов в течение 2019 года население привлекло 21,2 тыс. кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, участникам программы "теплых" кредитов в 2019 году из госбюджета компенсировано свыше 545,8 млн грн. Об этом сообщается в отчете о выполнении Программы деятельности Кабинета министров в 2019 году, передает Интерфакс-Украина. 

По данным отчета, из общего количества "теплых" кредитов на приобретение "негазовых" котлов привлечено 1,05 тыс. кредитов на сумму 35,8 млн грн, на энергоэффективное оборудование и материалы для физлиц – 17,83 тыс. кредитов на сумму 600,2 млн грн, на те же цели для ОСМД и ЖСК – 2,51 тыс. кредитов на 727,7 млн грн. 

Кроме того, в прошлом году реализовано 174 местные программы, на которые из местных бюджетов выделено 219 млн грн. Ими воспользовалось почти 36 тыс. заемщиков "теплых" кредитов, получив, кроме государственной компенсации, 174 млн грн дополнительного возмещения из местных бюджетов на энергоэффективные мероприятия. 

Согласно комплексному исследованию результативности и экономической эффективности Программы деятельности в 2015-2018 годах, в целом за три отопительных периода ОСМД/ЖСК сократили объем потребления электроэнергии в среднем на 899 кВт-час в месяц, или на 8,6%. 

Это составляет приблизительно 951 грн в месяц из расчета на одно ОСМД/ЖСК при среднемесячной оплате за потребленную услугу 11,06 тыс. грн в ценах марта 2018 года. 

Кроме того, за указанный период ОСМД/ЖСК сократили потребление тепла на 20%. В денежном эквиваленте средняя экономия составила около 21,82 тыс. грн в месяц в расчете на одно ОСМД/ЖСК при среднемесячной оплате за потребленную услугу 109,67 тыс. грн в ценах марта 2018 года, приводятся в отчете данные исследования. 

Кроме этого, правительство указывает на сокращение в 2015-2018 годах абсолютных объемов потребления услуг по газоснабжению ОСМД/ЖСК в среднем на 275 кубометров или на 10%. 

В денежном эквиваленте объем экономии составил приблизительно 1,89 тыс. грн. в месяц в расчете на одно ОСМД/ЖСК (при среднемесячной оплате за потребленную услугу 18,55 тыс. грн в ценах марта 2018 года). Уровень экономии природного газа домохозяйствами за три отопительных периода составил 21-31% в зависимости от направления кредитования, отметил Кабмин в отчете. 

"Результаты осуществленных оценок показали, что программа "теплых кредитов" улучшает комфорт в домах и способствует сокращению объемов потребления энергии", – отмечает правительство.

МинПром

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