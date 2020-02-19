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УЗ потратит 140 млн на ремонт скоростных поездов

19.02.20 12:35
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Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Украинская железная дорога" заключил соглашение с ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" о ремонтных услуги на 141,75 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года завод выполнит капитальный ремонт в объеме КР-1 двух межрегиональных скоростных двухсистемных девятивагонных электропоездов ЕКС-1 "Тарпан" собственного производства. Гарантийный срок составляет полгода или до текущего ремонта ТР-1.

Внутреннее оборудование вагонов и экологически чистые туалетные системы ЕЧТ будет ремонтировать "КВСЗ", а вагонные кондиционеры АВК-6, АВК-10, АВК-30С – предприятие-изготовитель. 

Согласно тендерной документации, новые кнопки "СТАРТ" туалета Evac 40-13412 обойдутся по 4912 грн за штуку, датчики давления Evac 11-26113 – по 5862 грн, входные и выходные заслонки Evac 11-28522 и 11-28523 – по 22 тыс. грн. 

По данным проекта "Zализниця без коррупции", в 2017 году на тендерах железной дороги кнопки для ЕЧТ стоили 5,9 тыс. грн, датчики давления – 4 тыс. грн, заслонки – 20,5 тыс. грн. 

На услуги сторонних организаций пойдет 21%, на зарплаты 3%, а на прибыль – 8% суммы. 

Нынешнюю закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции, что подтверждается соответствующим заключением Торгово-промышленной палаты Украины. 

Основными владельцами акций Крюковского завода являются компании OW Capital Management GmbH (Австрия), Delantina (Эстония), Transbuilding Service Limited (Великобритания) и Skinest Finants (Эстония). 

Конечными бенефициарами является украинец Владимир Приходько через Skinest Finants и Delantina, украинка Наталья Приходько через "Delantina", эстонец Олег Осиновський через Skinest Finants и россиянин Станислав Гамзалов за OW Capital Management GmbH. 

Британской фирмой Transbuilding Service Limited ранее руководил Павел Приходько – так зовут сына Владимира и Натальи Приходько. 

МинПром

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