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Рада будет рассматривать земельную реформу еще 3 месяца

18.02.20 17:56
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады во вторник, передает "Укринформ".

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты. Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то - 2,5-3 месяца работы парламента", - подчеркнул Арахамия.

По его словам, тысячи правок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Батькивщина" - блокирование работы парламента.

"Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться - каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?", - добавил глава фракции "Слуга народа".

Он отметил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады - один из инструментов для ускорения рассмотрения правок. "Дополнительные пленарные дни - один из инструментов, которые могут ускорить. Мы еще не решили, потому что думаем, что тогда будет новая серия манипуляций относительно того, что мы ускоряем процесс искусственным образом и так далее", - сказал Арахамия.

Напомним, Верховная Рада вторую пленарную неделю рассматривает поправки к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

МинПром

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