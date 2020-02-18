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Аргументы о введении пошлин на импорт дизтоплива выглядят неубедительно

18.02.20 16:58
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Аргументы компаний "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" о введении пошлины на импорт дизельного топлива выглядят достаточно поверхностно и безосновательно. Такое мнение высказала на пресс-конференции партнер юридической компании Sayenko Kharenko Анжела Махинова.

"В принципе компенсационные меры направлены исторически против субсидий, которые явно стимулируют экспорт. Естественно в данном случае у нас об этом не может идти речь потому что, скорее всего тот возврат акциза он касается исключительно внутреннего потребления", - отметила она.

"Если мы говорим о субсидиях, которые имеют некий нелегитимный характер, то должна быть определенная льгота и выгода для того, кто получает и в отношении кого инициируется соответствующий процесс у нас в Украине – это нефтепереработчики в Российской Федерации. Но если мы почитаем, как применяется этот возврат акциза, снова вопрос – а получают ли какую-то льготу те самые переработчики, если они обязаны использовать этот акциз для модернизации, что является "зеленой" субсидией в контексте нашего законодательства, которое не предусматривает никаких пошлин. И однозначно возврат акциза поможет внутреннему потреблению в Российской Федерации", - добавила А.Махинова.

Она также отметила, что возврат акциза был введен в РФ с 1 января 2019 года тогда как украинские производители утверждают, что ущерб причиняется последних три года. Таким образом, непонятно, каким образом был нанесен ущерб украинским производителям в 2018 и 2017 годах.

Кроме того юрист обратила внимание на то, то украинские производители просят вводить пошлину каждый год – сначала это 8,46% и с повышением до 25,4%. "Так вот это в принципе противоречит правилам ВТО и нашему законодательству. Потому что размер пошлины устанавливается ретроспективно и если у нас будет расследование, то это для 2019 года и ни о каких последующих повышениях в одностороннем порядке речи идти не может", - утверждает она.

"Поэтому с юридической точки зрения можно сказать, что речь идет о какой то непонятной инициативе с точки зрения Всемирной торговой организации и украинского законодательства и, естественно, если это все реализуется в расследование и пошлины, то нам не избежать судебных разбирательств и споров в ВТО", - предостерегает юрист.

А.Махинова подчеркнула, что повышение пошлин на дизтопливо окажет негативное влияние на многих отечественных потребителей и на целые индустрии, в первую очередь горно-металлургический комплекс, аграрный сектор, которые являются локомотивами украинского экспорта. "И следует отметить, что наш закон ставит возможность введения пошлин, даже если есть все основания, в зависимости от того соответствует ли это национальным интересам. Национальным интересам явно будет противоречить введение любых пошлин", - резюмировала она.

Как известно, 21 января подконтрольная группе "Приват" Игоря Коломойского "Укртатнафта", а также полугосударственная "Укрнафта" (пребывает под контролем группы "Приват") и государственная "Укргаздобыча" подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизтоплива и сжиженного газа. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин на субсидированный импорт по 8,46% с ежегодным повышением их размера на 4,24 процентных пункта – до 25,4% с 1 января 2024 года.

МинПром

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