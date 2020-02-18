|
Нефедов похвастался ростом таможенных поступлений в госбюджет
18.02.20 16:20
печать
Таможенные поступления в государственный бюджет Украины в сентябре 2019 - январе 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих годов на 2,8%, или на 170 миллионов долларов, - до 6,215 миллиарда долларов с 6,045 млн долл. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.
Также за указанный период вырос показатель налогооблагаемого импорта на 1,1%, или на 248 миллионов долларов, - до 23,765 млрд долл.
Снижение стоимостных показателей налогооблагаемого импорта продемонстрировали нефтепродукты, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы, уголь, антрацит, кокс, минеральные или химические удобрения, азотные, авто на иностранной регистрации ("евробляхи").
Таможенные сборы растут существенно быстрее, чем импорт (мы в среднем берем 26% с доллара импорта), это и есть в цифрах результат борьбы с контрабандой и постепенных изменений таможенного "мотора".
Как ранее сообщалось, таможенные поступления в государственный бюджет Украины в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 7,4% - до 14,6 миллиарда долларов.
По словам главы М.Нефедова, исторический рекорд таможенных поступлений в госбюджет был зафиксирован в 2008 году, когда было собрано 18,1 миллиарда долларов.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
10:37
17.02.20