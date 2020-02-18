Минфин отрицает практику закрытия дыр в бюджете за счёт заимствований

Министерство финансов не может замещать недопоступления по доходам за счет заимствований, сообщил правительственный уполномоченный по государственному долгу Юрий Буца. Об этом сообащет Интерфакс-Украина.

“Такая ситуация без нарушения размера дефицита (бюджета) невозможна. Заимствования — это финансирование погашений плюс дефицита бюджета. Мы не можем, в принципе, замещать недопоступления по доходам заимствованиями”, — сказал он.

Ю.Буца подчеркнул, что управление заимствованиями прогнозировано: “И оно исходит из двух параметров — плана погашений на месяц плюс дельта дефицита, которую мы должны покрыть заимствованиями. Так формируется индикативный план заимствований на месяц”.

Минфин Украины продолжает упорно работать над дебютным включением украинских облигаций — выпуска ОВГЗ с погашением в феврале 2025 года — в GBI-EM Index от JP Morgan, однако позитивное решение сдерживается отсутствием достаточной ликвидности на вторичном рынке, сообщил Буца.

“Для индексной команды наличие такой ликвидности очень важно, потому что индексные фонды должны иметь возможность свободно купить на рынке включенный в индекс инструмент. Чтобы на рынке появилась ликвидность, кто-то должен начать продавать этот инструмент. А желающих его продавать в таком количестве, чтобы это свидетельствовало о существенной ликвидности, пока нет”, — пояснил он.

Ю.Буца напомнил, что эти облигации (UA4000204150) Минфин разместил в июне-сентябре 2019 года суммарно на 33,865 млрд грн, или около $1,4 млрд, и этого объема достаточно, чтобы быть включенным в GBI-EM Index — самый популярный среди инвесторов в локальные рынки.

По его оценкам, включение в индекс позволит рассчитывать на дополнительный спрос от индексных фондов, по оптимистичным оценкам, в размере до нескольких сот миллионов долларов.

“Мы упорно работаем над тем, чтобы получить первый инструмент в индексе. После этого будет возможность выпускать новые длинные инструменты уже меньшим объемом — около 1 млрд долл”, — подчеркнул Ю.Буца. По его словам, Минфин в этом году начал выпуск нового 7-летнего инструмента с целью в последующем добиться включения его в индекс.

“Длиннее (чем три года) инструменты выпускаются, в том числе, с целью их включения в индексы большей ликвидности. Соответственно, есть смысл концентрировать спрос на небольшом количестве инструментов, чтобы увеличивать объем этих инструментов”, — отметил правительственный уполномоченный.

Он добавил, что Сербия и Египет также концентрируются в длинной части кривой на спрос в несколько инструментов, чтобы включить их в индекс, так как это существенно расширяет круг инвесторов и позволяет снизить стоимость заимствования.

Буца указал, что за два последних года, как ведется работа с индексной командой, ситуация кардинально изменилась: украинский внутренний рынок — один из самых динамичных по развитию в мире, но остается вопрос вторичной ликвидности, который не зависит от Минфина.

“Не исключаю, что при выравнивании кривой, выравнивании ставок, если уже не будет существенного запаса для снижения, для некоторых держателей наступит момент, когда они готовы будут продать. Это, наверное, даст вторичную ликвидность. Но этот процесс мы не контролируем — он происходит на вторичном рынке”, — отметил правительственный уполномоченный.

Как сообщалось, в начале декабря MV Index Solutions (MVIS, подразделение VanEck, управляющее активами на ~ $49 млрд) включила выпуск ОВГЗ UA4000204150 с погашением в феврале 2025 года в индексы MVIS EM Aggregate Bond Index и MVIS EM Sovereign Bond Index. Согласно информации на сайте MVIS, в первом индексе вес украинских бумаг равен 0,0449%, во втором — 0,1179%.



МинПром



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