Аграрии предупреждают о негативном эффекте от введения пошлин на дизтопливо Введение дополнительных пошлин на импорт дизельного топлива крайне негативно отразится на украинских аграриях. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает корреспондент МинПрома.



"По нашим подсчетам, каждый производитель зерна тратит на топливо 60-80 долл. на гектар во время посевной и уборочной кампании. Если перемножить на все площади под зерновые, то выходит порядка 1,5 млрд долл в год. Таким образом, ведение дополнительных пошлин очень негативно повлияет на весь зерновой рынок", - сказал он.



С.Иващенко обратил внимание на тот факт, что зерно является биржевым товаром и цена на него устанавливается на международных рынках, а не на внутреннем. "И любое повышение себестоимости зерна несет прямые убытки для его производителей. Учитывая, что мы подходим к весенней посевной кампании в Украине, а вслед за ней будет и уборочная кампания, где большая часть топлива используется, мы действительно как зерновики будем чувствовать очень серьезные вызовы и риски для нашего бизнеса", - добавил он.



Также С.Иващенко отметил, что введение дополнительных пошлин на импорт дизельного топлива неизбежно приведет к росту расходов "Укрзализныци" и соответственно увеличению тарифов на перевозку зерна. Кроме того в случае введения пошлины неизбежен и роста стоимости сопутствующих товаров и услуг для аграриев.



Напомним, ранее эксперты рынка отмечали, что ведение пошлины на импорт нефтепродуктов негативно скажется и на благосостоянии населения Украины, поскольку будет способствовать значительному повышению цен на внутреннем рынке Украины и приведет к увеличению расходов потребителями почти на 13 млрд грн, что, в свою очередь, будет иметь крайне негативные финансово-экономические и социальные последствия, а также скажется на национальной безопасности Украины



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



