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Аграрии предупреждают о негативном эффекте от введения пошлин на дизтопливо

18.02.20 15:35
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Введение дополнительных пошлин на импорт дизельного топлива крайне негативно отразится на украинских аграриях. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает корреспондент МинПрома.

"По нашим подсчетам, каждый производитель зерна тратит на топливо 60-80 долл. на гектар во время посевной и уборочной кампании. Если перемножить на все площади под зерновые, то выходит порядка 1,5 млрд долл в год. Таким образом, ведение дополнительных пошлин очень негативно повлияет на весь зерновой рынок", - сказал он.

С.Иващенко обратил внимание на тот факт, что зерно является биржевым товаром и цена на него устанавливается на международных рынках, а не на внутреннем. "И любое повышение себестоимости зерна несет прямые убытки для его производителей. Учитывая, что мы подходим к весенней посевной кампании в Украине, а вслед за ней будет и уборочная кампания, где большая часть топлива используется, мы действительно как зерновики будем чувствовать очень серьезные вызовы и риски для нашего бизнеса", - добавил он.

Также С.Иващенко отметил, что введение дополнительных пошлин на импорт дизельного топлива неизбежно приведет к росту расходов "Укрзализныци" и соответственно увеличению тарифов на перевозку зерна. Кроме того в случае введения пошлины неизбежен и роста стоимости сопутствующих товаров и услуг для аграриев.

Напомним, ранее эксперты рынка отмечали, что ведение пошлины на импорт нефтепродуктов негативно скажется и на благосостоянии населения Украины, поскольку будет способствовать значительному повышению цен на внутреннем рынке Украины и приведет к увеличению расходов потребителями почти на 13 млрд грн, что, в свою очередь, будет иметь крайне негативные финансово-экономические и социальные последствия, а также скажется на национальной безопасности Украины

МинПром

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