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Укравтодор пообещал поднять Украину в рейтинге качества дорог на 15 позиций

18.02.20 15:30
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Укравтодор за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).Об этом написал в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По его словам, "Укравтодор" работает над либерализацией ценообразования, типичной тендерной документации, противодействием "тендерным троллям" и привлечением дополнительного финансирования под государственные гарантии и из денег, которые Украина получила по решению Стокгольмского арбитража.

"Мы хотим уменьшить бюрократическое нагрузки подрядчиков и говорить на одном языке с международным бизнесом", - написал он. 

В этот горячий период - "Укравтодор" безусловный лидер отрасли по количеству и стоимости объявленных закупок. С начала 2020 опубликовано 433 лотов на сумму 11,2 млрд грн", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.

МинПром

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