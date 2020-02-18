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Введение пошлин на дизтопливо обойдется для ГОКов в 600-700 млн грн прямых потерь

18.02.20 14:50
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Дополнительные расходы украинских горно-обогатительных комбинатов в случае введения пошлин на импорт дизельного топлива составят 600-700 млн грн в год. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Горно-металлургический комплекс является одним из крупнейших потребителей дизельного топлива в стране и по нам это ударит больше, чем по какой либо отрасли украинской экономики. Понятно, что повышение цен ударит по всем – это почувствуют все граждане. Расходы всех потребителей вырастут более чем на 11 млрд грн из них 600-700 млн грн ляжет на плечи наших горнорудных предприятий", - сказал он.

При этом А.Каленков подчеркнул, что отрицательный эффект для всей отрасли будет гораздо значительнее озвученной суммы прямых финансовых потерь. "Все смежники и все поставщики услуг, в первую очередь "Укрзализныця", также ощутят повышение цен на топливо и отразят это в своих ценах. Поэтому возникнет цепная реакция и негативный мультипликационный эффект, который мы ощутим", - отметил он.

Президент профильной ассоциации также обратил внимание на то, что сегодня украинский ГМК проходит самый тяжелый кризис за последние 12 лет. По его словам, с одной стороны у отечественных предприятий растет себестоимость, а с другой – падают цены на производимую продукцию. В результате украинские производители теряют свои традиционные рынки сбыта.

"Интересный момент, что мы теряем в основном россиянам эти рынки. Поэтому любое удорожание топлива для нас это шаг навстречу российским компаниям, например "Металлоинвесту" Алишера Усманова, другим российским производителям. Фактически мы конкурируем на одних и тех же рынках в Европе в Китае", - отметил А.Каленков.

"Поэтому для нас крайне важно чтобы Министерство экономического развития и торговли подошло к этому вопросу комплексно, и кроме рынка топлива проанализировало последствия для всей экономики страны от принятия данного решения. Тем более что это делается безосновательно в пользу одной группы компаний, одной группы лиц в ущерб рядовым потребителям и целым отраслям украинской экономики", - резюмировал он.

МинПром

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