Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долл акционерам ЮКОСа

18.02.20 14:41
печать
размер текста:

Нидерландский апелляционный суд в Гааге во вторник отменил решение суда низшей инстанции об отмене выплаты в размере 50 млрд долларов акционерам ныне не существующего российского нефтяного гиганта ЮКОС. Об этом сообщает Reuters.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного арбитражного суда, который обязал российское государство возместить ущерб акционерам компании, прежде принадлежавшей олигарху Михаилу Ходорковскому.

Сегодняшнее решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. В 2007 году суд пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х осуществили масштабную атаку с целью довести компанию до банкротства, забрать ее активы и отстранить главу организации Ходорковского от политики.

Постановление суда в Нидерландах от 2017 года аналогично решению Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который в 2014 году постановил взыскать с России около 2 миллиардов евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Конституционный суд России разрешил РФ не выполнять решения ЕСПЧ, приняв постановление, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании ЮКОС нарушает положения российской Конституции.


МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:50
Введение пошлин на дизтопливо обойдется для ГОКов в 600-700 млн грн прямых потерь
14:28
Газ для населения подешевеет в феврале
13:28
Канадская компания может получить разрешение на добычу меди и золота на Аляске
13:20
Производство готового металлопроката в России выросло по итогам января 2020 года
13:11
ЕВРАЗ КГОК автоматизирует производство агломерата
12:49
Минэнерго планирует стимулировать инвестиции в инфраструктуру
12:14
Фонд госимущества планирует приватизировать более 500 госпредприятий
11:42
Введение пошлин на дизтопливо из России приведет к росту цен – Автоперевозчики
11:26
В Кабмине назвали причины падения промпроизводства
11:21
Детенизация рынка металлолома снизит количество краж люков и кабелей
11:11
Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль
11:00
Украинцы будут получать по две пенсии
10:37
МВФ едет в Украину
10:25
ВВП Японии в четвертом квартале рухнул на 6,3%
10:01
Укрзализныця провела 72 аукциона на аренду имущества
09:44
В Нафтогазе ожидают резкого падения цен на газ летом
09:30
Tata Steel заморозит инвестиции на прежнем уровне
09:19
Претензии налоговиков по никчемным сделкам прерывают нормальную деятельность меткомпаний
08:46
В Кабмине рассчитывают выручить 2,5 млрд грн от приватизации Укрспирта
08:02
В Украине снизился уровень теневой экономики
17.02.20
14.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!