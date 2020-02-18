Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газ для населения подешевеет в феврале

18.02.20 14:28
печать
размер текста:

Цена на природный газ для населения дополнительно снизится в феврале, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины со ссылкой на слова профильного министра Алексея Оржеля.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше - цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале.

"Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале, весной и летом - будет рекордно снижена цена на газ.

Также министр добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на то, чтобы в Украине были лучше дороги, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2019 года.30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:50
Введение пошлин на дизтопливо обойдется для ГОКов в 600-700 млн грн прямых потерь
14:41
Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долл акционерам ЮКОСа
13:28
Канадская компания может получить разрешение на добычу меди и золота на Аляске
13:20
Производство готового металлопроката в России выросло по итогам января 2020 года
13:11
ЕВРАЗ КГОК автоматизирует производство агломерата
12:49
Минэнерго планирует стимулировать инвестиции в инфраструктуру
12:14
Фонд госимущества планирует приватизировать более 500 госпредприятий
11:42
Введение пошлин на дизтопливо из России приведет к росту цен – Автоперевозчики
11:26
В Кабмине назвали причины падения промпроизводства
11:21
Детенизация рынка металлолома снизит количество краж люков и кабелей
11:11
Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль
11:00
Украинцы будут получать по две пенсии
10:37
МВФ едет в Украину
10:25
ВВП Японии в четвертом квартале рухнул на 6,3%
10:01
Укрзализныця провела 72 аукциона на аренду имущества
09:44
В Нафтогазе ожидают резкого падения цен на газ летом
09:30
Tata Steel заморозит инвестиции на прежнем уровне
09:19
Претензии налоговиков по никчемным сделкам прерывают нормальную деятельность меткомпаний
08:46
В Кабмине рассчитывают выручить 2,5 млрд грн от приватизации Укрспирта
08:02
В Украине снизился уровень теневой экономики
17.02.20
14.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!