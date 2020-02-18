Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Канадская компания может получить разрешение на добычу меди и золота на Аляске

18.02.20 13:28 , Mining
печать
размер текста:

Канадская компания Northern Dynasty может получить разрешение на разработку медно-золотого месторождения Pebble на Аляске в районе побережья Бристольского залива.

Если компании удастся запустить этот проект, Pebble станет крупнейшим рудником в Северной Америке. Запасы месторождения предварительно оцениваются более чем в 25 млн. т меди, свыше 1,5 млн. т молибдена, 345 млн. унций серебра и 71 млн. унций золота. Общие инвестиции в разработку этих полезных ископаемых могут составить $100 млрд.

Минеральные ресурсы Аляски давно вызывают повышенный интерес у многих компаний. Однако американское Environmental Protection Agency (EPA) долгое время возражало против разработки этих ресурсов, так как это могло привести к загрязнению водных источников, нанесению ущерба для рыболовецкого промысла и нарушению прав аборигенного населения.

Однако в июле 2019 г. EPA по распоряжению президентской администрации США сняла запрет на добычу полезных ископаемых в районе Бристольского залива. Со своей стороны, Northern Dynasty, предыдущая заявка которой была отклонена в 2014 г., кардинально пересмотрела проект, отказавшись от использования цианидов при добыче золота и предложив новую схему складирования отходов.

Как сообщает Mining.com, проект заключения о воздействии на окружающую среду (EIS) выглядит достаточно благоприятным для Northern Dynasty. Он может быть утвержден летом текущего года, что уберет самый главный барьер на пути проекта.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:20
Производство готового металлопроката в России выросло по итогам января 2020 г
13:11
ЕВРАЗ КГОК автоматизирует производство агломерата
12:49
Минэнерго планирует стимулировать инвестиции в инфраструктуру
12:14
Фонд госимущества планирует приватизировать более 500 госпредприятий
11:42
Введение пошлин на дизтопливо из России приведет к росту цен – Автоперевозчики
11:26
В Кабмине назвали причины падения промпроизводства
11:21
Детенизация рынка металлолома снизит количество краж люков и кабелей
11:11
Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль
11:00
Украинцы будут получать по две пенсии
10:37
МВФ едет в Украину
10:25
ВВП Японии в четвертом квартале рухнул на 6,3%
10:01
Укрзализныця провела 72 аукциона на аренду имущества
09:44
В Нафтогазе ожидают резкого падения цен на газ летом
09:30
Tata Steel заморозит инвестиции на прежнем уровне
09:19
Претензии налоговиков по никчемным сделкам прерывают нормальную деятельность меткомпаний
08:46
В Кабмине рассчитывают выручить 2,5 млрд грн от приватизации Укрспирта
08:02
В Украине снизился уровень теневой экономики
17.02.20
17:52
В УГД прогнозируют увеличение объемов добычи газа
16:39
Украине тяжело догнать не только Польшу, но и Беларусь
15:56
АМКР начал горячие испытания второй МНЛЗ
14.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!