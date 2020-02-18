Канадская компания может получить разрешение на добычу меди и золота на Аляске

Канадская компания Northern Dynasty может получить разрешение на разработку медно-золотого месторождения Pebble на Аляске в районе побережья Бристольского залива.

Если компании удастся запустить этот проект, Pebble станет крупнейшим рудником в Северной Америке. Запасы месторождения предварительно оцениваются более чем в 25 млн. т меди, свыше 1,5 млн. т молибдена, 345 млн. унций серебра и 71 млн. унций золота. Общие инвестиции в разработку этих полезных ископаемых могут составить $100 млрд.

Минеральные ресурсы Аляски давно вызывают повышенный интерес у многих компаний. Однако американское Environmental Protection Agency (EPA) долгое время возражало против разработки этих ресурсов, так как это могло привести к загрязнению водных источников, нанесению ущерба для рыболовецкого промысла и нарушению прав аборигенного населения.

Однако в июле 2019 г. EPA по распоряжению президентской администрации США сняла запрет на добычу полезных ископаемых в районе Бристольского залива. Со своей стороны, Northern Dynasty, предыдущая заявка которой была отклонена в 2014 г., кардинально пересмотрела проект, отказавшись от использования цианидов при добыче золота и предложив новую схему складирования отходов.

Как сообщает Mining.com, проект заключения о воздействии на окружающую среду (EIS) выглядит достаточно благоприятным для Northern Dynasty. Он может быть утвержден летом текущего года, что уберет самый главный барьер на пути проекта.



МинПром

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