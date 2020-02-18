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Производство готового металлопроката в России выросло по итогам января 2020 г

18.02.20 13:20
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По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, производство нелегированной стали российскими металлургическими компаниями (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило 4,8 млн т, что на 2,6% ниже показателей декабря и на 5,5% - января 2019 г.

Производство готового проката в течение января составило 5,3 млн т, что на 1,1% больше к предыдущему месяцу и на 2,1% января 2019 г.

Производство стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов составило за первый месяц года 0,9 млн т. По сравнению с декабрём объёмы снизились на 10,7%, но в годовом отношении выросли на 0,8%.

В январе 2020 г. промышленное производство в России выросло на 1,1% в годовом выражении, рост в металлургической отрасли составил 2,3%. По сравнению с декабрём 2019 г. отмечается снижение на 17,3% и 18,7% соответственно.

МинПром

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