Фонд госимущества планирует приватизировать более 500 госпредприятий

Фонд государственного имущества Украины планирует в этом году приватизировать более 500 государственных предприятий. Об этом во время круглого стола с представителями немецких компаний заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.



"В этом году мы планируем продать более 500 предприятий. Среди них будут малые объекты, недвижимость и так называемые brown fields, то есть неработающие объекты", - сказал он.



Также глава фонда отметил, что ФГИУ будут переданы на приватизацию и сельскохозяйственные предприятия, но пока не понятно, как именно их будут продавать с учетом планируемого запуска рынка земли в Украине.

Есть блок сельскохозяйственных предприятий, но пока нет понимания, по какой формуле будут приватизированы те предприятия, у которых есть большие наделы земли", - сказал Сенниченко, добавив, что вполне возможно, что некоторые из них должны будут распаевать свою землю для работников.Также глава ФГИУ отметил, что госпредприятия являются главным источником коррупции в Украине, поэтому их приватизация поможет бороться с этим явлением.



Фонд государственного имущества Украины в тестовом режиме запустил сайт, на котором представлены объекты малой и большой приватизации с подробной информацией о каждом из них.Запуск сайта, уверены в фонде, станет одной из предпосылок успешной и прозрачной приватизации, и привлечения инвестиций в Украину.



В 2020 году в результате приватизации планируется привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн.





МинПром

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