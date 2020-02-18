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Фонд госимущества планирует приватизировать более 500 госпредприятий
Фонд государственного имущества Украины планирует в этом году приватизировать более 500 государственных предприятий. Об этом во время круглого стола с представителями немецких компаний заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.
Есть блок сельскохозяйственных предприятий, но пока нет понимания, по какой формуле будут приватизированы те предприятия, у которых есть большие наделы земли", - сказал Сенниченко, добавив, что вполне возможно, что некоторые из них должны будут распаевать свою землю для работников.Также глава ФГИУ отметил, что госпредприятия являются главным источником коррупции в Украине, поэтому их приватизация поможет бороться с этим явлением.
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