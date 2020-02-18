Минэнерго планирует стимулировать инвестиции в инфраструктуру

Большинство инвестиций в обновление энергетической инфраструктуры должны поступить от операторов сетей, что станет возможным при реформировании модели образования тарифа: от “затраты+” к стимулирующему тарифу. Об этом говорится в Концепции стратегии “зеленого” энергетического перехода к 2050 году, которую подготовило Министерство энергетики и защиты окружающей среды, передает РБК-Украина.

В частности, Минэкоэнерго ожидает, что инвесторами в развитие новых “умных” сетей выступят сами операторы сетей. Речь идет об операторах системы распределения и операторах передачи электроэнергии.

Для этого государство обещает создать открытые и прозрачные энергетические рынки, которые будут стимулировать к инвестированию.

“Большинство инвестиций будет осуществлено частными игроками, особенно операторами сетей, что потребует изменения подхода к тарифообразованию — от систем “затраты плюс” к таким, которые стимулируют инвестиции”, — отмечается в концепции.

По мнению экспертов Минэнерго, развитие “умных” сетей (smart grids) поможет компенсировать возможный рост цен на электроэнергию за счет внедрения “умного” управления энергопотреблением.

Кроме того, инвестирование в “умные” электросети позволит более надежно использовать объекты возобновляемой энергетики, технологии накопления энергии, привлекать потребителей к управлению спросом и поддерживать частные объекты зеленой генерации — просьюмеров.





МинПром

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