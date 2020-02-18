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Введение пошлин на дизтопливо из России приведет к росту цен – Автоперевозчики

18.02.20 11:42
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Увеличение пошлины на дизельное топливо из России повлияет на ценообразование не только в транспортной отрасли, но и в промышленности. Об этом в письме премьер-министру Алексею Гончаруку и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову с просьбой не вводить ставки специальной пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ происхождением из России обратился президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Костюченко.

По его словам, в случае проведения правительством антисубсидиарного расследование по просьбе украинских производителей нефтепродуктов по импорту в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России могут вырасти цены на дизельное топливо.

Принятие такого решения приведет к значительному повышению цен на дизельное топливо, что в свою очередь существенно повлияет на конкурентоспособность украинских международных перевозчиков. Каждый шаг подорожания дизтоплива увеличивает финансовую нагрузку на перевозчиков и уменьшает рентабельность перевозок, поскольку удельный вес топливно-смазочных материалов, а именно дизельного топлива, в себестоимости любой перевозки достигает почти половины”, - отмечается в письме.

Кроме того, Л.Костюченко напомнил, что на сегодня уже действуют ставки специальной пошлины на тяжелые дистилляты, которые транспортируются трубопроводами и сжиженный газ в размере 4% и 3% соответственно. "Это уже привело к снижению доли российского дизельного топлива в его поставках на рынок Украины", - подчеркнул глава Ассоциации.

МинПром

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