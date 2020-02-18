Детенизация рынка металлолома снизит количество краж люков и кабелей Принятие законопроекта №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" позволит снизить количество краж металла в Украине. Такое мнение высказал президент Украинской ассоциации вторичных металлов Владимир Бублей, выступая на дискуссионной панели "Детенизация рынка лома: как пополнить бюджет на миллиард", организованной изданием "Деловая столица".



В частности он обратил внимание на то, что законопроектом вводится реестр приемщиков металлолома. "Приемщик должен будет или стать предпринимателем или заключить договор с какой то крупной компанией. То есть он уже будет находиться в правовом поле и работать официально. Сейчас же все эти приемные пункты как фантомы – все знают, что он есть, но по документам никого нет", - подчеркнул В.Бублей.



Кроме того он отметил, что законопроектом вводится установка систем видеонаблюдения на пунктах приемки металлолома. "И если действительно произошла кража, например разукомплектовали лифт, полиция будет иметь возможность очень быстро раскрыть это преступление", - сказал глава Украинской ассоциации вторичных металлов.



"Лучше дать шанс тем, кто сегодня вынужден заниматься бизнесом по сбору металлолома в сером поле. Дать им шанс, чтобы они имели возможность легализоваться и работать спокойно и не вынуждены были участвовать во всех этих коррупционных схемах", - резюмировал В.Бублей.



В свою очередь советник по регуляторным вопросам компании "Киевстар" Артем Фреюк назвал принятие законопроекта №2426 очень важным для отечественной телекоммуникационной отрасли. Он обнародовал информацию о постоянном росте случаев краж телекоммуникационного оборудования. В частности если в 2015 году было украдено 15 тыс. единиц оборудования, что нанесло убытков на 150 млн грн, то в 2018 году количество краж выросло вдвое, а убытки достигли 578 млн грн.



"Мы поддерживаем эту инициативу как направленную на отбеливание рынка приема металлолома, чтобы люди работали легально. Сегодня работа нелегальных пунктов приема направлена исключительно на то, чтобы получать как можно большую прибыль независимо от того, что туда приносят – 500-600 метров кабеля за раз, базовую станцию или целую аккумуляторную группу", - сказал он.



Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в своем выступлении обратил внимание на то, что сегодня теневой сегмент рынка заготовки металлолома достигает 80%. "15-20 тысяч приемных пунктов находится в тени, и контролируются участковыми милиционерами, которые по утвержденным расценкам собирают дань и передают ее часть "наверх". Поэтому мнение о том, что контроль за ломозаготовкой будет утерян крайне неверное. Сейчас контроля никакого нет. И то, что в приемные пункты несут ворованные изделия, люки, телекоммуникационное оборудование все это говорит о том, что наличие такой системы, где нет никакого контроля, побуждает к злоупотреблениям", – уверен он.



"Меры, предусмотренные этим законом, дадут возможность создать нормальный рынок, где приемщики металлолома будут работать в легальном поле и это станет одним из стимулов для усиления борьбы с воровством любого оборудования – телекоммуникационного, электрического, коммунального, железнодорожного и т.д.", - резюмировал А.Каленков.



Как сообщалось, 14 января Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома. За проголосовали 313 народных депутатов. 5 февраля парламентский комитет по вопросам экономической политики подготовил документ ко второму чтению внеся в него необходимые поправки.



МинПром



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