Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль

18.02.20 11:11
печать
размер текста:

Вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль анонсировал реформирование строительной отрасли в Украине до конца 2020 года. Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Строительная отрасль будет реформирована до конца этого года. Это будет связано со многими факторами: с фактором страхования, с фактором сертификации специалистов, с переходом на европейские стандарты проектирования, технические нормы и параметры. Это все требует достаточно больших усилий. Мы знаем, что делать, и делаем это. У нас есть масса союзников и экспертов в этой реформе”, – сказал Шмыгаль.

Вице-премьер подчеркнул, что в Украине строительный рынок один из самых быстрорастущих и наиболее успешных, поэтому оздоровить строительную отрасль в части параметров, стандартов, специалистов и отсутствие коррупции – это приоритет для власти.

Что касается вопроса строительных конфликтов, Шмыгаль отметил, что реформа в строительной сфере будет очень схожей с реформой децентрализации.

Задать вопрос, почему нарушаются чьи-то права, можно будет очень просто на местном уровне. То есть государство должно включаться фактически тогда, когда происходит нескрываемое преступление. Во всем мире незаконных строек не существует, потому что люди понимают, что построить незаконно – это так же, как украсть у кого-то кошелек – это тюрьма”, – подчеркнул он.

Вице-премьер заявил, что правительство сейчас строит такую систему, которая не даст “даже мысли здоровым застройщикам, архитекторам, подрядчикам входить в незаконные схемы”.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что с 2021 года в Украине не будет новых незаконных строек, Шмыгаль подчеркнул, что “мы работаем и делаем все для того, чтобы их не было”.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:26
В Кабмине назвали причины падения промпроизводства
11:21
Детенизация рынка металлолома снизит количество краж люков и кабелей
11:00
Украинцы будут получать по две пенсии
10:37
МВФ едет в Украину
10:25
ВВП Японии в четвертом квартале рухнул на 6,3%
10:01
Укрзализныця провела 72 аукциона на аренду имущества
09:44
В Нафтогазе ожидают резкого падения цен на газ летом
09:30
Tata Steel заморозит инвестиции на прежнем уровне
09:19
Претензии налоговиков по никчемным сделкам прерывают нормальную деятельность меткомпаний
08:46
В Кабмине рассчитывают выручить 2,5 млрд грн от приватизации Укрспирта
08:02
В Украине снизился уровень теневой экономики
17.02.20
17:52
В УГД прогнозируют увеличение объемов добычи газа
16:39
Украине тяжело догнать не только Польшу, но и Беларусь
15:56
АМКР начал горячие испытания второй МНЛЗ
15:08
Метинвест в 2019 году заплатил более 21 млрд грн налогов
15:01
ФГИУ решил продать три убыточных морских порта
14:37
Потребительские настроения украинцев ухудшились
13:33
First Quantum увеличила добычу меди
12:59
Еврокомиссия начала второй пересмотр защитных пошлин по стали
12:52
Короновирус оказал негативное влияние на стальной рынок
14.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!