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Украинцы будут получать по две пенсии
18.02.20 11:00
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Украинцы смогут получать две пенсии. Об этом сказано в законопроекте №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".
К существующей, солидарной, пенсионной системе добавится еще одна — накопительная, говориться в документе.
Вторую пенсию можно будет получать наравне с солидарной. Вот только сумму выплат можно будет настроить на свое усмотрение.
Кто будет участвовать в накоплениях – как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель — на паритетных началах.
В законопроекте отмеяается, что работодатели будут платить 2% от размера зарплаты работников, сами же работники должны вносить взносы в размере 1% от своего дохода. Если работник захочет увеличить размер взносов, он легко сможет это сделать. Работодатель в свою очередь обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы сотрудника.
Накопление граждан подлежат учету на их индивидуальном накопительном пенсионном счете и могут быть унаследованы.
"Все средства будут поступать и храниться на специальном счете, но не в Пенсионном фонде, как единый социальный взнос, а на счетах специально созданного Пенсионного казначейства, с которого при выходе на заслуженный отдых и будет выплачиваться накопительная пенсия", - отмечается в документе.
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