Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинцы будут получать по две пенсии

18.02.20 11:00
печать
размер текста:

Украинцы смогут получать две пенсии. Об этом сказано в законопроекте №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

К существующей, солидарной, пенсионной системе добавится еще одна — накопительная, говориться в документе. 

Вторую пенсию можно будет получать наравне с солидарной. Вот только сумму выплат можно будет настроить на свое усмотрение.

Кто будет участвовать в накоплениях – как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель — на паритетных началах.

В законопроекте отмеяается, что работодатели будут платить 2% от размера зарплаты работников, сами же работники должны вносить взносы в размере 1% от своего дохода. Если работник захочет увеличить размер взносов, он легко сможет это сделать. Работодатель в свою очередь обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы сотрудника.

Накопление граждан подлежат учету на их индивидуальном накопительном пенсионном счете и могут быть унаследованы.

"Все средства будут поступать и храниться на специальном счете, но не в Пенсионном фонде, как единый социальный взнос, а на счетах специально созданного Пенсионного казначейства, с которого при выходе на заслуженный отдых и будет выплачиваться накопительная пенсия", - отмечается в документе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:26
В Кабмине назвали причины падения промпроизводства
11:21
Детенизация рынка металлолома снизит количество краж люков и кабелей
11:11
Строительная отрасль будет реформирована до конца 2020 года - Шмыгаль
10:37
МВФ едет в Украину
10:25
ВВП Японии в четвертом квартале рухнул на 6,3%
10:01
Укрзализныця провела 72 аукциона на аренду имущества
09:44
В Нафтогазе ожидают резкого падения цен на газ летом
09:30
Tata Steel заморозит инвестиции на прежнем уровне
09:19
Претензии налоговиков по никчемным сделкам прерывают нормальную деятельность меткомпаний
08:46
В Кабмине рассчитывают выручить 2,5 млрд грн от приватизации Укрспирта
08:02
В Украине снизился уровень теневой экономики
17.02.20
17:52
В УГД прогнозируют увеличение объемов добычи газа
16:39
Украине тяжело догнать не только Польшу, но и Беларусь
15:56
АМКР начал горячие испытания второй МНЛЗ
15:08
Метинвест в 2019 году заплатил более 21 млрд грн налогов
15:01
ФГИУ решил продать три убыточных морских порта
14:37
Потребительские настроения украинцев ухудшились
13:33
First Quantum увеличила добычу меди
12:59
Еврокомиссия начала второй пересмотр защитных пошлин по стали
12:52
Короновирус оказал негативное влияние на стальной рынок
14.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!