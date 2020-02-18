Украинцы будут получать по две пенсии

Украинцы смогут получать две пенсии. Об этом сказано в законопроекте №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

К существующей, солидарной, пенсионной системе добавится еще одна — накопительная, говориться в документе.

Вторую пенсию можно будет получать наравне с солидарной. Вот только сумму выплат можно будет настроить на свое усмотрение.

Кто будет участвовать в накоплениях – как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель — на паритетных началах.

В законопроекте отмеяается, что работодатели будут платить 2% от размера зарплаты работников, сами же работники должны вносить взносы в размере 1% от своего дохода. Если работник захочет увеличить размер взносов, он легко сможет это сделать. Работодатель в свою очередь обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы сотрудника.

Накопление граждан подлежат учету на их индивидуальном накопительном пенсионном счете и могут быть унаследованы.

"Все средства будут поступать и храниться на специальном счете, но не в Пенсионном фонде, как единый социальный взнос, а на счетах специально созданного Пенсионного казначейства, с которого при выходе на заслуженный отдых и будет выплачиваться накопительная пенсия", - отмечается в документе.

МинПром

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