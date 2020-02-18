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МВФ едет в Украину

18.02.20 10:37
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Эксперты Международного валютного фонда посетят Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает офис МВФ в Киеве.

“Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности”, — говорится в сообщении.

Как отмечает Интерфакс-Украина, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. 

Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме около 3,9 млрд долларов, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш — около 1,4 млрд долларов.

Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.

Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

7-го декабря Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что у Украины есть шанс выпуститься из программы МВФ с 2023-го года.

В январе Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро, транш ожидается в первом квартале 2020 года.

МинПром

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