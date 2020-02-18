Укрзализныця провела 72 аукциона на аренду имущества

Укрзализныця в январе 2020 года объявила 72 электронных аукциона по аренде имущества железных дорог на площадках “ProZorro.Продажи”, тогда как за аналогичный период 2019 года ни одного аукциона объявлено не было. Об этом говорится в сообщении компании.

Из общего числа объявленных в январе аукционов 9 завершились с определением победителя.

В целом в январе заключено 13 договоров (12 договоров с победителями аукционов, объявленных в декабре 2019 года, и 1 договор с победителем аукциона, объявленного в январе 2020 года), общий размер месячной арендной платы по которым составляет 316,5 тыс. грн (без НДС).

В течение 2019 года “Укрзализныця” получила поступлений от передачи в аренду имущества на общую сумму 136,22 млн грн.



При этом в января 2020 года провела открытые торги через систему «Прозорро.Продажи» по 33 лотам по продаже металлолома общим весом 66,35 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании.

Из указанного количества успешно на торгах было реализовано 20 лотов, общим весом 50,855 тыс. тонн на сумму 217,907 млн грн.

"В ближайшее время планируется объявить о проведении электронных торгов по 13 лотам по продаже металлолома общим весом 15,495 тыс. тонн с начальной стоимостью 52,489 млн грн", - сказано в сообщении.

В течение 2020 года "Укрзализныця" намерена существенно увеличить продажи металлолома, запланировано к продаже 276 тыс. тонн.







МинПром

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