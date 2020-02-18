Tata Steel заморозит инвестиции на прежнем уровне Индийская металлургическая компания Tata Steel сообщила, что в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) объем ее капиталовложений составит около 90 млрд. рупий ($1,26 млрд.), что примерно соответствует показателю предыдущего периода.



В то же время, как заявляет компания, в 2020/2021 ф.г. она будет придерживаться осторожного подхода к капитальным затратам. В конечном итоге их объем будет зависеть от того, как будет развиваться обстановка на мировом рынке в ближайшие несколько месяцев.



В течение текущего финансового года Tata Steel уже корректировала план капиталовложений, снизив этот показатель от 120 млрд. до 80-83 млрд. рупий. В третьем квартале компания направила на эти цели 27,77 млрд. рупий ($389 млн.), из них 13,67 млрд. рупий ($191,5 млн.) пришлось на индийские подразделения.



Ранее Tata Steel сообщила, что сдвинет на более поздний срок завершение проекта расширения мощностей комбината Kalinganagar в индийском штате Одиша. Своими приоритетными проектами в Индии она считает строительство завода по производству окатышей и установку нового стана холодной прокатки.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



