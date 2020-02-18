Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Tata Steel заморозит инвестиции на прежнем уровне

18.02.20 09:30 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Индийская металлургическая компания Tata Steel сообщила, что в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) объем ее капиталовложений составит около 90 млрд. рупий ($1,26 млрд.), что примерно соответствует показателю предыдущего периода.

В то же время, как заявляет компания, в 2020/2021 ф.г. она будет придерживаться осторожного подхода к капитальным затратам. В конечном итоге их объем будет зависеть от того, как будет развиваться обстановка на мировом рынке в ближайшие несколько месяцев.

В течение текущего финансового года Tata Steel уже корректировала план капиталовложений, снизив этот показатель от 120 млрд. до 80-83 млрд. рупий. В третьем квартале компания направила на эти цели 27,77 млрд. рупий ($389 млн.), из них 13,67 млрд. рупий ($191,5 млн.) пришлось на индийские подразделения.

Ранее Tata Steel сообщила, что сдвинет на более поздний срок завершение проекта расширения мощностей комбината Kalinganagar в индийском штате Одиша. Своими приоритетными проектами в Индии она считает строительство завода по производству окатышей и установку нового стана холодной прокатки.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:37
МВФ едет в Украину
10:25
ВВП Японии в четвертом квартале рухнул на 6,3%
10:01
Укрзализныця провела 72 аукциона на аренду имущества
09:44
В Нафтогазе ожидают резкого падения цен на газ летом
09:19
Претензии налоговиков по никчемным сделкам прерывают нормальную деятельность меткомпаний
08:46
В Кабмине рассчитывают выручить 2,5 млрд грн от приватизации Укрспирта
08:02
В Украине снизился уровень теневой экономики
17.02.20
17:52
В УГД прогнозируют увеличение объемов добычи газа
16:39
Украине тяжело догнать не только Польшу, но и Беларусь
15:56
АМКР начал горячие испытания второй МНЛЗ
15:08
Метинвест в 2019 году заплатил более 21 млрд грн налогов
15:01
ФГИУ решил продать три убыточных морских порта
14:37
Потребительские настроения украинцев ухудшились
13:33
First Quantum увеличила добычу меди
12:59
Еврокомиссия начала второй пересмотр защитных пошлин по стали
12:52
Короновирус оказал негативное влияние на стальной рынок
12:04
В Кабмине анонсировали реформу строительной отрасли
11:58
Китайская компания резко сократила производство цинка
11:25
JFE Steel сократит производство толстого листа
10:58
Нафтогаз намерен отсудить у Газпрома 8 млрд долл за крымские активы
14.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!