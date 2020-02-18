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Претензии налоговиков по никчемным сделкам прерывают нормальную деятельность меткомпаний

18.02.20 09:19
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Претензии налоговых органов к металлургическим предприятиям по вопросу так называемых никчемных сделок при покупке металлолома прерывает нормальную операционную деятельность компаний. Такое мнение в комментарии МинПрому высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Претензии налоговиков по никчемным сделкам прерывают обычную, нормальную деятельность предприятия. Нужно отвечать на вопросы акционеров и кредиторов, откуда возникают претензии налоговых органов, объяснятся, отвлекать юридические ресурсы на разбирательства в судах, которые длятся месяцами, а то и годами", - сказал он.

А.Каленков напомнил, что по никчемным сделкам налоговые органы выдвинули к отечественным металлургическим предприятиям финансовые претензии на 10 млрд грн. "Можно понять, что для любой компании, которая работает прозрачно, заимствует средства на внешних рынках, у которой громадные обороты, такие претензии прерывают ее нормальную операционную деятельность. Поэтому для каждой компании, которая работает в отрасли, это огромная проблема, которая еще больше усиливается в связи с тем, что сейчас все металлургические предприятия находятся в кризисе", - отметил президент "Укрметаллургпрома".

В свою очередь народный депутат, бывший гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов также сообщил, что сегодня налоговая инспекция устраивает большие проверки для крупных потребителей металлолома. По его словам, из-за того что сегодня львиная доля заготовки металлолома в Украине находится в тени налоговики не видят всей цепочки по данному виду сырья и выдвигают претензии к легально работающим металлургическим компаниям.

Также А.Каленков и М.Магомедов выразили уверенность, что принятие в Украине законопроекта №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" позволит обеспечить прозрачность рынка заготовки металлолома и прекратить практику выдвижения со стороны контролирующих органов необоснованных претензий относительно никчемности целого ряда сделок.

Как сообщалось, 14 января Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома. За проголосовали 313 народных депутатов. 5 февраля парламентский комитет по вопросам экономической политики подготовил документ ко второму чтению внеся в него необходимые поправки.

МинПром

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