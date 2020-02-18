В Кабмине рассчитывают выручить 2,5 млрд грн от приватизации Укрспирта Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех спиртовых заводов "Укрспирта" составят около 2,5 миллиарда гривен. Об этом говорится в отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета министров за год.



"Правительством предприняты первые шаги к приватизации государственных спиртовых заводов, в частности отменено решение о реорганизации 35 спиртовых заводов, которые должны быть присоединены к ГП "Укрспирт", — сообщается в отчете.



Также сообщается, что сейчас проводится технический и финансовый аудит заводов, после которого предприятия передадут на приватизацию.



Напомним, президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку «Укрспирта» к приватизации.



Чистая прибыль "Укрспирта" в 2019 году составила 40, 3 миллиона гривен, из них большую часть — 32 миллиона гривен — предприятие получило за последние два месяца года — ноябрь и декабрь.



С 1 января 2020 начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.



Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.



МинПром



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