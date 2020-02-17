АМКР начал горячие испытания второй МНЛЗ Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" начал горячие испытания новой двухпозиционной установки печь-ковш и машины непрерывного литья заготовок № 2, сообщает пресс-служба предприятия.



Параллельно предприятие выводит на проектную мощность машину непрерывного литья заготовок № 3. Строительство двух новых двухпозиционных установок печь-ковш и МНЛЗ-2, 3 c общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год является одним из ключевых инвестиционных проектов компании. Его стоимость составляет более 160 млн долл.



Поставщиком основного технологического оборудования для строительства МНЛЗ-2, 3 является компания SMS Group. Всего поставщиками оборудования стали более 25 крупных международных компаний, среди которых Siemens, Weihua, Borthhold и др.



В рамках всего проекта были построены отделения водоподготовки, газоочистки, электроподстанции, а также новые склады слитков, запчастей и материалов. Кроме того, здесь установлено 12 мостовых кранов, проложено более 15 километров железнодорожных путей и проведена реконструкция автомобильного съезда с путепровода Центральный.



В 2011 году "АрселорМиттал Кривой Рог" построил первую МНЛЗ-1 с проектной мощностью 1,2 млн тонн в год. За это время она произвела около 8 млн тонн стали. Две новые машины позволят существенно увеличить производство литых заготовок. МНЛЗ-2, 3 будут отличаться от первой машины расширенным сортаментом – к продукции сечением 150х150 мм добавятся заготовки сечением 130х130 мм. После завершения реконструкции мелкосортного стана 250-4 "АрселорМиттал Кривой Рог" сможет увеличить выпуск арматуры с использованием литой заготовки, что позволит снизить затраты и частично отказаться от устаревшего производства в цехе блюминг, а также предложить на внутреннем и мировых рынках больше качественной продукции.



МинПром



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