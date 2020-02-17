Украине тяжело догнать не только Польшу, но и Беларусь Украине потребуется 100 млрд долл. инвестиций в течение 50 лет, чтобы преодолеть технологическое отставание от соседних стран, таких как Беларусь или Словакия. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, представляя в понедельник подготовленную правительством стратегию обеспечения экономического роста путем наращивания инвестиций.



Он сравнил степень износа основных фондов в Украине и в некоторых граничащих с нами странах. "У соседей: Словакия — 35%, Беларусь — 38%, Молдова — 42%. Украина — 62%. Чтобы нам догнать Беларусь или Словакию, нам нужно 100 млрд долл. инвестиций в течение 50 лет", — цитируют министра СМИ. "Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств — нам нужны огромные инвестиции", — подчеркивает Милованов.



"С 90-х та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели, — заявил министр экономики Украины. — Отрасли агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь страны не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого", — пояснил он.



Описывая состояние дел в украинской экономике, Милованов сказал: "Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте — 17%, все остальное — это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий". "Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир", — заявил министр.



МинПром



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