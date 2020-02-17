Метинвест в 2019 году заплатил более 21 млрд грн налогов Группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2019 году перечислила в бюджеты всех уровней 21,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% ниже прошлогоднего уровня. Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".



В 2019 году "Метинвест" заплатил 7,7 млрд грн налога на прибыль, что на треть ниже показателя 2018 года.



Кроме того, в прошлом году плата за пользование недрами выросла на 28%, до 1,9 млрд грн, выплаты единого социального взноса – на 36%, до 4,2 млрд грн, а налога на доходы физических лиц – на 33%, до 4 млрд грн.



"Прошлогодний кризис в металлургической отрасли сказался на операционных и финансовых результатах Метинвеста, что, в свою очередь, отразилось на объеме налоговых поступлений группы в бюджет Украины. Обеспечивая стабильно высокий вклад в экономику страны, Метинвест надеется на сбалансированный подход государства к налогообложению крупного бизнеса, а в особенности – предприятий ГМК, переживающих один из самых сложных периодов в новейшей истории Украины", - прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.



"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.



Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.



МинПром



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