ФГИУ решил продать три убыточных морских порта Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит к продаже три украинских морских торговых порта - "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский". Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.



"Решение по 2-м приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту "Белгород-Днестровский", то готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время также будет соответствующее решение", - отметили в ведомстве.



Морские порты решили приватизировать за того, что их работа для государства убыточна. Так, по данным Фонда госимущества, эти морские порты не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.



В то же время в Фонде не уточняют, которому частному инвестору могут быть интересны настолько убыточные порты.



МинПром





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