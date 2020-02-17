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First Quantum увеличила добычу меди

17.02.20 13:33
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First Quantum заявила, что в 2019 г. произвела 702,148 тыс. т меди по сравнению с 605,853 тыс. т годом ранее.

"Мы сейчас находимся на пути к производству 800 тыс. т меди в год, – сообщил глава компании Филип Паскаль. – Это стало возможным лишь благодаря успешному запуску Cobre Panama, внушительному проекту по любым меркам, строительство которого было завершено за год".

Несмотря на рост производства, общие издержки компании практически не изменились, увеличившись на 4 цента, до 1,78 долл. на фунт меди.

First Quantum прогнозирует производство в 2020 г. 830-880 тыс. тонн меди, а в последующие годы ожидает некоторого сокращения выработки – до 800-850 тыс. тонн.

Также компания сообщила, что планирует добывать больше никеля. В первом квартале 2020 г. должен возобновить работу ее никелевый рудник Ravensthorpe. В 2020 г. First Quantum надеется добыть 15-20 тыс. тонн никеля, а в следующие 2 года нарастить добычу металла до 25-28 тыс. тонн.

МинПром

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