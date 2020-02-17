Еврокомиссия начала второй пересмотр защитных пошлин по стали Европейская Комиссия заявила, что она начала второй пересмотр текущих защитных мер по импорту стали в ЕС. ЕК рассмотрит общие рамки, а также рассмотрит список развивающихся стран ВТО, которые в настоящее время исключены из мер, исходя из их исторически низких объемов.



ЕК будет оценивать, превышает ли импорт из развивающегося члена ВТО 3% своей доли в общем импорте продукта, подлежащего мерам, учитывая, что на развивающиеся страны в совокупности приходится не более 9% импорта продукции.ЕК просит заинтересованные стороны представить свои комментарии. Обзор будет завершен не позднее 30 июня.



Европейская ассоциация стали Eurofer приветствовала действия ЕК. "Мы считаем, что дальнейшие усовершенствования могут улучшить существующую систему и сделать ее более устойчивой и реагирующей на реальное состояние рынка стали в ЕС", - говорится в заявлении.



Защитные меры действуют с 31 января 2019 года, и летом прошлого года был проведен первый пересмотр, после которого ЕК ввела ежегодное увеличение безпошлинных стальных квот на 3% для всех категорий продуктов, по сравнению с первоначальными 5 % годового прироста.



Комиссия также объявила о соглашении о свободной торговле с Вьетнамом ранее на этой неделе, но это, как ожидают, не окажет влияния на сталелитейную промышленность ЕС, так как существующие защитные квоты не будут затронуты соглашением и останутся в силе для импорта стали из Вьетнама.



МинПром



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