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Китайская компания резко сократила производство цинка

17.02.20 11:58 , Металлоснабжение с сбыт
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Китайская компания Henan Yuguang Gold and Lead сократила в два раза производство цинка на своем комбинате в провинции Хэнань в центральной части Китая. Ранее она сообщила об уменьшении выпуска свинца.

Мощность предприятия составляет 300 тыс. т цинка, 400 тыс. т свинца и 150 тыс. т меди в год. Основной причиной снижения загрузки мощностей компания называет избыточные запасы серной кислоты, которые невозможно вывезти из-за жестких ограничений на перевозки.

Традиционно рафинировочные заводы в провинциях Хэнань и Шэньси отправляли порядка 90% получаемой в ходе производственного процесса серной кислоты клиентам в соседней провинции Хэбэй, однако она в настоящее время находится на карантине. Кроме того, в Китае уменьшился спрос на сам цинк из-за сокращения выпуска оцинкованной стали.

По оценкам издания «Shanghai Metals Market», по состоянию на 13 февраля 14 заводов в ряде провинций объявили о снижении производства рафинированного цинка в феврале, в общей сложности, на 46,4 тыс. т. Это порядка 8,7% от объема выплавки этого металла в стране в январе текущего года.

МинПром

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