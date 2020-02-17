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JFE Steel сократит производство толстого листа

17.02.20 11:25 , Металлоснабжение с сбыт
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Японская металлургическая компания JFE Steel планирует остановить часть мощностей по производству толстолистовой стали вследствие падения спроса на эту продукцию и снижения темпов экономического роста в мире.

К концу марта текущего года компания намерена сократить мощности по выпуску данной продукции на комбинате East Japan Works. В настоящее время там функционируют три толстолистовых стана совокупной производительностью около 6 млн. т в год. В начале 2023 г. JFE Steel выведет из эксплуатации часть мощностей по выпуску горячекатаного проката на другой площадке этого предприятия.

Как отмечает компания, спад на национальном и мировом рынке привел к ухудшению ее операционных и финансовых результатов. В апреле-декабре 2019 г. JFE выплавила 21,08 млн. т стали, на 2,5% меньше, чем в тот же период годом ранее.

По итогам 2019/2020 финансового года (апрель/март) прибыль компании, как ожидается, упадет до нуля по сравнению со 161,3 млрд. иен ($1,47 млрд.) в предыдущем году. Причем небольшая прибыль в первом полугодии (апрель-сентябрь) будет полностью сведена на нет убытками во втором (октябрь-март).

Ранее о закрытии части мощностей по производству стали сообщила ведущая японская металлургическая компания Nippon Steel.

МинПром

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