США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По их словам, это решение может привести, в частности, к эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином.



По данным издания, администрация может отказаться выдавать лицензию, позволяющую CFM International (совместное предприятие General Electric Co и Safran SA) экспортировать свои двигатели LEAP 1C в Китай. Некоторые члены администрации обеспокоены тем, что Китай может адаптировать свои технологии под двигатели CFM, это позволит Пекину выйти на мировой рынок авиадвигателей, что "подорвет деловые интересы США".



Есть и другая версия: с помощью ограничений США могут подорвать процесс разработки самолета СОМАС. Издание отметило уверенность Китая в том, что местные компании смогут конкурировать в продажах с Boeing и Airbus.



Один из источников, знакомый с переговорами, сообщил WSJ, что General Electric Co выступает против прекращения поставок. В компании считают, что перенять передовые технологии сложнее, чем думают члены администрации. По данным General Electric Cо, двигатели CFM уже много лет работают в Китае, вследствие чего Китай уже мог начать реверс-инжиниринг. Любой перерыв в поставках может также сильно повлиять на Safran и вызвать возражения со стороны французского правительства.



По данным WSJ, обсуждение поставок авиадвигателей в Китай администрация президента США запланировала на 28 февраля.



МинПром





